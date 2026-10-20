Champions League: Manchester United cae con Como por la tercera fecha
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Esta semana la acción de la Champions League en Europa continúa con el desarrollo de la tercera fecha de la fase de liga, con Real Betis, del DT chileno Manuel Pellegrini, como uno de los protagonistas.
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1-0: 2'; Nico Paz (COM)
0-1: 2'; Yunus Akgun (GAL), 1-1: 7'; Soriba Diaoune (LIL)
0-1: Serhou Guirassy (BOR), 1-1: 39'; Aden McCarthy (SAB), 1-2: 52'; Serhou Guirassy (BOR)
1-0: 4'; Oguz Aydin (FEN), 2-0: 11'; Mason Greenwood (FEN), 2-1: 15'; Lukas Provod (SLA), 2-2: 90'; Pavel Kacor (SLA)
1-0: 38'; Desiré Doué (PSG), 1-1: 55'; Xavier Espart (BAR), 2-1: 72'; Lucas Hernández (PSG), 2-2: 79'; Lamine Yamal (BAR), 3-2: 81'; Vitinha (PSG), 4-2: 86'; Fabián Ruiz (PSG)
1-0: 12'; Elliot Anderson (MCI), 2-0: 34'; Phil Foden (MCI), 2-1: 52'; Stavros Pilios (AEK), 3-1: 57'; Rayan Cherki (MCI), 4-1: 65'; Phil Foden (MCI), 5-1: 75'; Phil Foden (MCI)
0-1: 4'; Georges Mikautadze (VIL), 0-2: 29'; Sergi Cardona (VIL), 1-2: 36'; Alexis Mac Allister (LIV), 2-2: 45+2'; Ronald Araújo (LIV), 2-2: 66'; Alexis Mac Allister (LIV), 4-2: 69'; Florian Wirtz (LIV), 4-3: 87'; Tani Oluwaseyi (VIL)
1-0: 36'; Jamie Lewelling (STU), 1-1: 47'; Julián Alvarez (ATM)
1-0: Matteo Politano (NAP), 1-1: 27'; Jens Hauge (BOD), 2-1: 41'; Scott McTominay (NAP), 2-2: 63'; Andreas Helmersen (BOD), 3-2: 75'; Scott McTominay (NAP), 4-2: 89'; Odin Luras (NAP), 4-3: 90+4'; Sondre Fet (BOD)
0-1: 57'; Guus Til (PSV)
1-0: 22'; Mario Hermoso (ROM), 2-0: 39'; Nahuel Molina (ROM), 3-0: 53'; Nicoló Pisilli (ROM), 4-0: 58'; Donyell Malen (ROM)