Champions League: Manchester United cae con Como por la tercera fecha

Esta semana la acción de la Champions League en Europa continúa con el desarrollo de la tercera fecha de la fase de liga, con Real Betis, del DT chileno Manuel Pellegrini, como uno de los protagonistas.

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Miércoles 21 de octubre

Como 1-0 Manchester United, Primer tiempo. Estadio "Giuseppe Sinigaglia"

1-0: 2'; Nico Paz (COM)

Lille OSC 1-1 Galatasaray, Primer tiempo. Estadio "Pierre Mauroy"

0-1: 2'; Yunus Akgun (GAL), 1-1: 7'; Soriba Diaoune (LIL)

Real Betis vs. Feyenoord , 16:00 horas. Estadio La Cartuja

, 16:00 horas. Estadio La Cartuja Bayern Múnich vs. Arsenal , 16:00 horas. Allianz Arena

, 16:00 horas. Allianz Arena Real Madrid vs. RB Leipzig , 16:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu"

, 16:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu" Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk , 16:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza"

, 16:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza" Sporting de Lisboa vs. LASK Linz , 16:00 horas. Estadio "José Alvalade"

, 16:00 horas. Estadio "José Alvalade" Aston Villa vs. Viking , 16:00 horas. Villa Park

, 16:00 horas. Villa Park Club Brujas vs. RC Lens, 16:00 horas. Estadio "Jan Breydel"

Martes 20 de octubre

Sabah FK 1-2 Borussia Dortmund, Finalizado. Estadio Olímpico de Bakú

0-1: Serhou Guirassy (BOR), 1-1: 39'; Aden McCarthy (SAB), 1-2: 52'; Serhou Guirassy (BOR)

Fenerbahce 2-2 Slavia Praga, Finalizado. Estadio "Sukru Saracoglu"

1-0: 4'; Oguz Aydin (FEN), 2-0: 11'; Mason Greenwood (FEN), 2-1: 15'; Lukas Provod (SLA), 2-2: 90'; Pavel Kacor (SLA)

PSG 4-2 FC Barcelona, Finalizado. Estadio Parque de los Príncipes

1-0: 38'; Desiré Doué (PSG), 1-1: 55'; Xavier Espart (BAR), 2-1: 72'; Lucas Hernández (PSG), 2-2: 79'; Lamine Yamal (BAR), 3-2: 81'; Vitinha (PSG), 4-2: 86'; Fabián Ruiz (PSG)

Manchester City 5-1 AEK, Finalizado. Etihad Stadium

1-0: 12'; Elliot Anderson (MCI), 2-0: 34'; Phil Foden (MCI), 2-1: 52'; Stavros Pilios (AEK), 3-1: 57'; Rayan Cherki (MCI), 4-1: 65'; Phil Foden (MCI), 5-1: 75'; Phil Foden (MCI)

Liverpool 4-3 Villarreal, Finalizado. Estadio Anfield

0-1: 4'; Georges Mikautadze (VIL), 0-2: 29'; Sergi Cardona (VIL), 1-2: 36'; Alexis Mac Allister (LIV), 2-2: 45+2'; Ronald Araújo (LIV), 2-2: 66'; Alexis Mac Allister (LIV), 4-2: 69'; Florian Wirtz (LIV), 4-3: 87'; Tani Oluwaseyi (VIL)

Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid, Finalizado. Mercedes-Benz Arena

1-0: 36'; Jamie Lewelling (STU), 1-1: 47'; Julián Alvarez (ATM)

Napoli 4-3 Bodo/Glimt, Finalizado. Estadio "Diego Maradona"

1-0: Matteo Politano (NAP), 1-1: 27'; Jens Hauge (BOD), 2-1: 41'; Scott McTominay (NAP), 2-2: 63'; Andreas Helmersen (BOD), 3-2: 75'; Scott McTominay (NAP), 4-2: 89'; Odin Luras (NAP), 4-3: 90+4'; Sondre Fet (BOD)

FC Porto 0-1 PSV Eindhoven, Finalizadoo. Estadio do Dragao

0-1: 57'; Guus Til (PSV)

AS Roma 4-0 Slovan Bratislava, Finalizado. Estadio Olímpico de Roma

1-0: 22'; Mario Hermoso (ROM), 2-0: 39'; Nahuel Molina (ROM), 3-0: 53'; Nicoló Pisilli (ROM), 4-0: 58'; Donyell Malen (ROM)