Champions: Manchester United vence a Sporting de Lisboa por la quinta fecha
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Este martes y miércoles se disputa la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde destacan los cruces entre Manchester City y Napoli, Arsenal ante Borussia Dortmund, y el duelo de Real Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini frente a Slovan Bratislava.
Sigue la jornada en Cooperativa.cl:
Miércoles 25 de noviembre
0-1: 31' Anthony Gordon (FCB); 0-2: 51' Anthony Gordon (FCB); 0-3: 55' Karim Adeyemi (FB); 0-4: 60' Gabriel Jesús (FCB); 1-4: 63' Joy Lance Mickels (SAB)
0-1: 62' Tajon Buchanan (VILL)
0-1: 5' Mario Hermoso (ROM); 1-1: 31' Ilya Zabarnyi (PSG); 2-1: 62' Ousmane Dembélé, de penal (PSG)
0-1: 13' Aleksander Isaak (LIV)
1-0: 57' Petar Sucic, de penal (INT)
1-0: 33' Luis Javier Suárez, de penal (SPO); 1-1: 48' Bruno Fernandes, de penal (MUN)
1-0: 19' Alexander Sorloth (ATM); 2-0: 24' Julián Alvarez (ATM)
0-1: 15' Dayot Upamecano (BAY); 1-1: 62' Ayase Ueda (LIL); 2-1: 65' Aleksandar Pavlović, en contra (LIL)
0-1: 56' Vedat Muriqi (FEN)
Martes 24 de noviembre
1-0: 77' Deniz Gul (GAL)
1-0: 90+2' Melayro Bogarde, en contra (BOD)
1-0: 10' Viktor Gyokeres (ARS); 1-1: 55' Maximilian Beier (BVB)
0-1: 55' Rasmus Hojlund (NAP); 1-1: 67' Ayyoub Bouaddi (MCI); 1-2: 76' Noa Lang (NAP); 2-2: 86' Rayan Cherki (MCI)
0-1: 32' Ivan Perisic, de penal (PSV); 1-1: 50' Federico Valverde (RMA); 2-1: 60' Jude Bellingham (RMA); 3-1: 64' Kylian Mbappé (RMA); 4-1: 84' Kylian Mbappé (RMA); 5-1: 87' Vinícius Júnior (RMA)
1-0: 57' Luis Milla (COM)
0-1: 2' Oussama Targhalline, en contra (POR)
1-0: 6' David Raum (RBL); 2-0: 9' Antonio Nusa (RBL); 2-1: 58' Matthieu Udol (LEN); 3-1: 90+4' Antonio Nusa (RBL)
0-1: 43' Cucho Hernández (BET); 0-2: 57' Cucho Hernández (BET)