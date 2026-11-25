El Congreso Nacional despachó definitivamente este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, en lo que constituye la primera tramitación presupuestaria del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Mientras el Ejecutivo destacó el resultado como una señal de responsabilidad fiscal y continuidad, desde la oposición cuestionaron el carácter regresivo de la propuesta y sostuvieron que los recursos recuperados durante la discusión corresponden a programas y partidas que ya existían.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente en el Senado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el trabajo realizado durante la negociación y reconoció el apoyo de parlamentarios oficialistas para sacar adelante la iniciativa.

"(La aprobación) ha sido con la colaboración de muchos amigos míos que vienen de la política y que me han ayudado, como los que tengo acá y me están acompañando, a caminar este proceso", señaló el secretario de Estado en el Parlamento.

Desde el oficialismo, el diputado UDI Jaime Coloma destacó que se incorporaran mecanismos de fiscalización sobre los recursos destinados a los expresidentes de la República.

"Como UDI, nos hubiera encantado poder poner fin a los fondos y las asignaciones de los expresidentes de la República, pero estoy feliz: logramos que, de una vez por todas, los fondos de los expresidentes pasen a Segpres, porque ahora Contraloría va a poder fiscalizar todos los fondos, asignaciones y también las oficinas de los expresidentes de la República", afirmó.

En contraste, el diputado republicano Agustín Romero manifestó su "discrepancia con el financiamiento de los sitios de memoria y con las asignaciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que objetamos profundamente".

Además, reiteró su rechazo al financiamiento de terapias hormonales para menores de 18 años en procesos de transición de género.

Oposición cuestiona la estrategia presupuestaria del Gobierno

Desde la oposición, y con un tono irónico, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda cuestionó la estrategia de negociación de Quiroz y sostuvo que la recuperación de algunos recursos no representa necesariamente una ganancia para la ciudadanía, considerando que se trataba de programas que inicialmente contaban con financiamiento.

"Yo quiero reconocer la inteligencia del ministro. Teníamos 100, quita 70 y, después de quitar 70, tira y afloja, entrega 30 y creemos que todos ganamos. Y no es así, porque teníamos 100 antes", planteó.

Entre los recursos que la oposición logró recuperar durante la discusión se encuentran parte del financiamiento de la Ley Ricarte Soto, el programa de entrega de computadores y horas docentes en el Ministerio de Educación.

Sin embargo, la legisladora por O'Higgins advirtió que otras partidas, como los recursos destinados a Prodemu y los 40.000 millones de pesos para Agricultura, no fueron restituidas.

Sala Cuna Universal y tensiones en el Senado por caso Firmas

Con el Presupuesto 2027 ya despachado, la atención del Congreso se trasladó al proyecto de Sala Cuna Universal, una iniciativa que ha transitado por tres gobiernos y que enfrenta su última etapa legislativa.

La propuesta debe someterse hoy a 26 votaciones en tercer trámite constitucional. Aquellas disposiciones que no consiguieran mayoría tendrían que ser revisadas por una comisión mixta, lo que podría extender su tramitación.

En paralelo, el Senado continuó enfrentando las repercusiones del denominado caso Firmas.

La investigación busca esclarecer cómo se incorporaron las firmas de los senadores Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Fidel Espinoza (Partido Socialista) a una solicitud para retirar sus permisos constitucionales mientras ambos acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

Los senadores de la bancada PPD solicitaron que el socialista Juan Luis Castro evalúe dejar la jefatura del comité parlamentario que comparten ambas colectividades junto al Partido Liberal.

El presidente del PPD, Raúl Soto, respaldó la actuación de los senadores de su partido y afirmó que la colectividad acompañará las gestiones para resolver las diferencias.

"Quiero también respaldar a los cuatro senadores del PPD que han actuado en esto de forma unida, coordinada; han tomado decisiones, tienen un curso de acción y como PPD nos limitamos a acompañarlos y apoyarlos en ese proceso para acercar posiciones", señaló.

Por su parte, la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, llamó a abordar las diferencias mediante conversaciones privadas y descartó que exista una definición sobre eventuales compensaciones políticas.

"Las comisiones siempre pueden ser evaluadas; yo no sé eso de las tres comisiones. Yo creo que todas estas discusiones se tienen que dar en un ámbito privado entre los partidos, así que vamos a hacerlo con toda tranquilidad y tiempo, porque lo que sí hay es un muy buen ánimo de todas las partes", declaró la timonel.