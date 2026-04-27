¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre PSG y Bayern Munich en la Champions League?

Paris Saint Germain y Bayern Múnich disputarán este martes el duelo de ida por las semifinales de la UEFA Champions League, donde ambos equipos buscarán tomar ventaja en la serie.

El duelo está pactado para jugarse este martes 28 de abril a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Parque de los Príncipes. Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN y en streaming por el servicio de Disney+ Premium.

El cuadro parisino viene de dejar en el camino a Liverpool en los cuartos de final por un marcador global de 4-0 y buscará revalidar su título ganado en la edición pasada ante Inter de Milan.

Por su parte, el conjunto "Bávaro" viene de eliminar a un equipo que siempre es favorito como lo es Real Madrid, con un global de 6-4, que le permitió avanzar a esta instancia.

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