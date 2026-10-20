Figura de Real Betis pidió la renovación de Manuel Pellegrini: "Es el mejor momento del club"

Con la mira puesta en dar un nuevo paso en la élite europea, el Real Betis de Manuel Pellegrini se alista para recibir este miércoles al Feyenoord de Países Bajos, en el marco de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Pese al tropiezo del pasado fin de semana frente a FC Barcelona por el torneo local, la confianza al interior del camarín bético se mantiene intacta tal como lo evidenció una de las máximas figuras del plantel verdiblanco, el mediocampista Pablo Fornals, quien no dudó en catalogar el presente de la mano del técnico chileno como una de las etapas más gloriosas de la institución.

"El club es más que centenario y no ha vivido esto muchas veces. No me toca a mí decir si estamos en el mejor momento de la historia del Betis, pero desde que yo estoy aquí, sin ninguna duda: es el mejor momento de estos dos años y medio que llevo", remarcó el volante en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el futbolista español interpretó el sentir de la fanaticada del Benito Villamarín: "Estoy hablando por todo el Betis y por la afición: todos queremos que el club siga con esta estabilidad, que siga consiguiendo año a año cosas que no se habían hecho antes o que hacía mucho tiempo no se lograban".

El clamor por la continuidad del "Ingeniero"

Ante los rumores sobre el futuro del estratego nacional, Fornals fue enfático en solicitar su permanencia en Sevilla: "Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que estaríamos encantados de que Manuel siga aquí".

Para finalizar, el mediocampista reveló el fuerte impacto personal y profesional que ha tenido el DT criollo a lo largo de su trayectoria: "Para mí, Manuel ha sido y es una figura muy importante. Me hizo cumplir mi sueño de jugar en la Premier League (en West Ham) y, cuando ese sueño empezó a diluirse, quiso que yo viniera al Betis para vivir esta hermosa etapa", sentenció con gratitud.