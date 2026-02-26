Jugador de Benfica desató la furia de sus hinchas al pedirle la camiseta a Vinícius

El defensor del club portugués Benfica Sidny Lopes Cabral protagonizó un polémico episodio al solicitarle la camiseta al delantero brasileño de Real Madrid Vinícius Júnior, instantes después de que su equipo resultó eliminado de la Champions League tras caer por 2-1.

Según informó el medio Récord Portugal, el gesto del zaguero -quien reforzó a la escuadra lusa en el último mercado- generó una irritación inmediata en la parcialidad de las "Aguilas". Un video captado desde las tribunas de Estadio "Santiago Bernabéu" mostró cómo el exjugador de Estrela da Amadora se acercó al "7" local, quien le indicó que realizarían el intercambio en la zona de vestuarios.

La molestia de los fanáticos en Portugal se intensificó debido al contexto de la eliminatoria, marcada por la denuncia de racismo de Vinícius contra el argentino Gianluca Prestianni en el duelo de ida. "Fica mas é em Madrid" (Quédate mejor en Madrid) o "¡Respeta a Benfica!" fueron algunos de los comentarios que inundaron el perfil de Instagram del defensor portugués.

Consultado por la situación, el entrenador asistente de Benfica, João Tralhão, evitó profundizar en la conducta de su dirigido durante la conferencia de prensa. "Obviamente no voy a comentar, porque no es un tópico que nos preocupe. Lo que nos quita el foco es la frustración de no haber ganado, porque mostramos que podíamos", señaló el estratega, quien asumió la conducción ante la sanción de José Mourinho.

Sidny Lopes Cabral registra 11 partidos oficiales desde su arribo. Pese a su rendimiento deportivo, el desplante ocurrido en Madrid puso en duda su relación con la hinchada de cara al resto de la temporada, en un momento donde la institución lusa intentó cerrar las heridas dejadas por los incidentes extrafutbolísticos en la serie europea.