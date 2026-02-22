La programación de los duelos de revancha en los play-offs de la Champions League

Esta semana se definirán los últimos clasificados a octavos de final de la Champions League, cuando se disputen los duelos de revancha los play-offs.

El duelo estelar de la semana será protagonizado por Real Madrid y Benfica, que se enfrentarán en el "Santiago Bernabéu", una semana después de la polémica denuncia de racismo que hizo Vinicius Junior contra el argentino Gianluca Prestianni en el partido de ida en Lisboa.

Revisa la programación de las revanchas a continuación:

Martes 24 de febrero

Atlético de Madrid vs. Club Brujas. 14:45 horas. Estadio Metropolitano

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos. 17:00 horas. BayArena

Inter de Milán vs. Bodo Glimt. 17:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza"

Newcastle vs. Qarabag. 17:00 horas. St. James' Park

Miércoles 25 de febrero