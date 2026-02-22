Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
La programación de los duelos de revancha en los play-offs de la Champions League
Esta semana se definirán los clasificados a octavos de final.
Esta semana se definirán los últimos clasificados a octavos de final de la Champions League, cuando se disputen los duelos de revancha los play-offs.
El duelo estelar de la semana será protagonizado por Real Madrid y Benfica, que se enfrentarán en el "Santiago Bernabéu", una semana después de la polémica denuncia de racismo que hizo Vinicius Junior contra el argentino Gianluca Prestianni en el partido de ida en Lisboa.
Revisa la programación de las revanchas a continuación: