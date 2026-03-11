PSG dominó a Chelsea con goleada y se acercó a los cuartos de final de la Champions

PSG, campeón defensor de la Champions League, dominó con un 5-2 a Chelsea este miércoles en el Parque de los Príncipes, por la ida de los octavos de final del torneo y se acercó a la clasificación a la siguiente fase.

La apertura del marcador fue para los parisinos de la mano de Bradley Barcola que definió de zurda dentro del área al ángulo del arco de los de Londres, tras una gran jugada colectiva a los 19 minutos.

A los 27', Malo Gusto remató cruzado y marcó el empate parcial para los "blues", luego de una gran asistencia del volante argentino Enzo Fernández.

El Balón de Oro, Ousmane Dembélé, aprovechó un contragolpe letal y volvió a poner en ventaja a los franceses con una definición cruzada de derecha a los 39'.

A los 59 minutos, los ingleses volverían a igualar las cosas, con un tanto de Enzo Fernández, quien apareció en el punto penal y batió al golero Matvéi Safónov.

En una desafortunada jugada, el arquero de Chelsea, Filip Jörgensen le entregó el balón al portugués Vitinha que con un globito puso la ventaja para los franceses a los 73 minutos.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia fue el encargado a los 86' con un golazo de ampliar la ventaja de PSG, tras un gran remate de fuera del área.

Cuando el cotejo llegaba a su fin (90+3), Kvaratskhelia repitió y se anotó con un doblete para marcar el quinto y definitivo gol para los de la capital de Francia.

El partido de vuelta será este martes 17 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT) en Stamford Bridge.