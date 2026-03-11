EE.UU. reconoce a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela ante tribunal

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó a un tribunal federal de Nueva York que reconoce formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela, en medio del proceso judicial contra Nicolás Maduro.

El encargado para América Latina del Departamento de Estado, Michael Kozak, envió una carta al fiscal Jay Clayton solicitando informar a la corte que "Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela".

La comunicación se produce luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara días atrás el reconocimiento formal del gobierno encabezado por Rodríguez, en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde 2019.

Impacto en el juicio contra Maduro

El reconocimiento también tiene consecuencias directas en el proceso judicial que enfrenta Maduro en Nueva York. El exmandatario fue capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas y permanece detenido mientras enfrenta cargos por presunto narcotráfico.

En su defensa, Maduro ha sostenido que actuaba como presidente de Venezuela y ha solicitado que su defensa sea financiada con recursos del Estado venezolano.

Sin embargo, en la carta enviada al tribunal, Kozak reiteró que Washington no reconoce a Maduro como jefe de Estado desde el 23 de enero de 2019 y que "esa falta de reconocimiento continúa hasta el presente".

"Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal estadounidense por sus crímenes", subrayó el funcionario en la comunicación oficial.

Antecedentes del reconocimiento

Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos desconoció las elecciones presidenciales venezolanas de 2018 y en 2019 reconoció como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional.

El escenario cambió tras la captura de Maduro a comienzos de 2026, momento en que Rodríguez —quien se desempeñaba como vicepresidenta— asumió como presidenta encargada del país.