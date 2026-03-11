Octavio Rivero se someterá a cirugía y estará varios meses de baja en U. de Chile

El uruguayo Octavio Rivero, delantero de Universidad de Chile, se someterá a una cirugía, debido a la rebelde lesión que tiene en su rodilla.

Según información de Cooperativa Deportes, el jugador se operará en una fecha aún por definir, para solucionar una sinovitis que afecta directamente al hueso y los cartígalos de su rodilla.

Ante esta situación, el delantero de 34 años estará entre tres a cuatro meses fuera de las canchas, con opciones de regresar recién en el segundo semestre.

El próximo partido de Universidad de Chile será el sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT), ante Coquimbo Unido, por la séptima fecha de la Liga de Primera.