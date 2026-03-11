Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.0°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Octavio Rivero se someterá a cirugía y estará varios meses de baja en U. de Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El uruguayo tiene una rebelde lesión en su rodilla.

Octavio Rivero se someterá a cirugía y estará varios meses de baja en U. de Chile
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El uruguayo Octavio Rivero, delantero de Universidad de Chile, se someterá a una cirugía, debido a la rebelde lesión que tiene en su rodilla.

Según información de Cooperativa Deportes, el jugador se operará en una fecha aún por definir, para solucionar una sinovitis que afecta directamente al hueso y los cartígalos de su rodilla.

Ante esta situación, el delantero de 34 años estará entre tres a cuatro meses fuera de las canchas, con opciones de regresar recién en el segundo semestre.

El próximo partido de Universidad de Chile será el sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT), ante Coquimbo Unido, por la séptima fecha de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada