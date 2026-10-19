PSG y Barcelona animan un cruce de invictos por la tercera fecha de la Champions League

La tercera jornada de la Champions League abrirá con todo los fuegos este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes, escenario donde PSG y FC Barcelona se verán las caras a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT), en una cita que pondrá frente a frente a líder y escolta en la fase liguera.

Los dirigidos por Luis Enrique mantienen el cartel de bicampeones y están ubicados más alto que los catalanés gracias a su diferencia de gol. Con seis festejos en línea tanto en el plano local como internacional, que incluye el 2-4 sobre Manchester City, los galos quieren extender también su serie de recientes triunfos ante los blaugranas.

Por su lado, el conjunto dirigido por Hansi Flick amenaza en la capital con 11 victorias en 11 partidos durante su inicio de temporada. A esto, se le suman 48 anotaciones tras el 1-4 ante Galtasaray junto al 2-5 ante Betis de Pellegrini. Por lo que el impulso animico puede trasladarlo hasta el clásico frente a Real Madrid el próximo 25 de octubre.

Con el arbitraje del inglés Michael Oliver y bajo un amplio contingente policial tras los disturbios en París, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.

Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 PSG 2 6 +7 Octavos 2 Barcelona 2 6 +7 Octavos 3 Aston Villa 2 6 +7 Octavos 4 Stuttgart 2 6 +5 Octavos 5 Liverpool 2 6 +4 Octavos 6 Sporting de Lisboa 2 6 +4 Octavos 7 Arsenal 2 6 +4 Octavos 8 Real Madrid 2 6 +2 Octavos 9 Real Betis 2 6 +2 Play-offs 10 Bayern Munich 2 4 +5 Play-offs 11 Shakhtar 2 4 +2 Play-offs 12 Como 2 3 +2 Play-offs 13 Manchester United 2 3 +2 Play-offs 14 Villarreal 2 3 +1 Play-offs 15 Atlético de Madrid 2 3 +1 Play-offs 16 Club Brujas 2 3 0 Play-offs 17 Manchester City 2 3 0 Play-offs 18 Borussia Dortmund 2 3 0 Play-offs 19 Lens 2 3 -1 Play-offs 20 AEK 2 3 -1 Play-offs 21 Leipzig 2 3 -2 Play-offs 22 Sabah 2 3 -2 Play-offs 23 Feyenoord 2 3 -3 Play-offs 24 Bodo/Glimt 2 3 -4 Play-offs 25 Roma 2 1 -1 - 26 PSV 2 1 -1 - 27 Viking 2 1 -2 - 28 Fenerbahce 2 1 -6 - 29 Inter de Milán 2 0 -2 - 30 Porto 2 0 -3 - 31 Slavia Praga 2 0 -3 - 32 Napoli 2 0 -3 - 33 LASK 2 0 -4 - 34 Lille 2 0 -4 - 35 Galatasaray 2 0 -5 - 36 Slovan Bratislava 2 0 -8 -

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

