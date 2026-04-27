PSG y Bayern Múnich abrirán una prometedora semifinal entre candidatos en la Champions

Las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026 iniciarán este martes 28 de abril con una verdadera final anticipada entre París Saint-Germain y Bayern Múnich.

El equipo francés, campeón defensor de europa, dejó en el camino a Liverpool con sendas victorias de 2-0 tanto en la ida como en la vuelta. El conjunto alemán, en tanto, sufrió en una emocionante revancha para vencer en el final a Real Madrid por 4-3 y así dejar el global 6-4.

PSG llega a este duelo de local con la confianza de ser líder en la Ligue 1 con seis puntos de ventaja sobre Lens, y una victoria de 3-0 en su último duelo ante Angers SCO.

Si bien el DT Luis Enrique señaló que "no hay favoritos", también señaló en la previa: "En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, solo han perdido dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo dije cuando estábamos en la repesca y ahora lo repito".

La más probable formación de PSG contempla a Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha (Vítor Ferreira), João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

En cuanto al Bayern, saltará a la cancha a casi semana y media de proclamarse campeón de la Bundesliga con cuatro jornadas de antelación, ante Stuttgart. Su más reciente duelo fue un 4-3 de visitante sobre Mainz para celebrar la corona.

Antes, los bávaros ya habían tumbado a Bayer Leverkusen en las semis de la Copa de Alemania por 2-0.

Vincent Kompany, estratega del Bayern, apuntó directamente a conseguir la estrella continental que defienden los parisinos: "PSG es un reto enorme, el reto más grande posible, pero nos gustan los retos. Tenemos hambre y queremos lo que ellos tienen. Si hay un equipo capaz de enfrentar este duelo, somos nosotros".

Se espera que el conjunto rojo juegue con Manuel Neuer; Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

El partido en el Parque de los Príncipes arrancará a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) con arbitraje del suizo Sandro Schärer. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.