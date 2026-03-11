Real Madrid sacó abultada ventaja tras vencer a Manchester City en la Champions

Lo que se anticipaba como un duelo parejo por los octavos de final en la Champions League, terminó inclinándose a favor de un Real Madrid que triunfó 3-0 ante Manchester City en el "Santiago Bernabéu", sacando una buena ventaja para la revancha el próximo martes 17 de marzo.

En este sexto cruce europeo entre ambos en la última década, el volante uruguayo Federico Valverde se alzó como la gran figura con un triplete en la primera mitad (20', 27' y 42'), el cual terminó liquidando toda aspiración de los ingleses.

Pese a que los dirigidos por Josep Guardiola intentaron reaccionar tras el vendaval de los "merengues", en el complemento no tuvieron ocasiones de peligro y solo Gianluigi Donnarumma evitó un marcador más amplio tras atajar un penal ejecutado por Vinicius Júnior (57').

Tras este resultado, el Real Madrid se enfocará en La Liga, donde recibirá al Elche de Lucas Cepeda el sábado 14 de marzo. Por su parte, el Manchester City visitará al West Ham en la Premier League en la misma fecha. Ambos encuentros serán la antesala de su revancha en el Etihad Stadium.

