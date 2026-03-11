Sichel y protesta de estudiantes contra Kast en liceo D'Halmar: "Escuchemos al que se esfuerza"

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, protagonizó un agitado punto de prensa sobre la protesta que estudiantes del Liceo Augusto D'Halmar efectúan en el recinto ante la anunciada visita del Presidente José Antonio Kast, y llamó a "no escuchar tanto al que se manifiesta, sino mucho más al que se esfuerza y trabaja por salir adelante".

Se espera que en su primera actividad como Mandatario, Kast arribe al recinto educacional -el único de carácter público que se posicionó entre los 100 mejores resultados de la PAES- para inaugurar el año escolar, pero en la antesala un grupo de alumnos se congregó a fin de manifestarse en contra del exrepublicano.

Sobre aquello, el propio Centro de Estudiantes del liceo advirtió antes en un comunicado difundido en redes sociales que podrían existir "sanciones (al respecto) por parte de la dirección del establecimiento", y exhortó a "mantener un ambiente de respeto, tranquilidad y sana convivencia" dentro del recinto, sin movilizarse.

Ante esto, Sichel expresó: "A nosotros, con todo el cariño del mundo, nos importan los estudiantes que se esfuerzan, que tienen mérito, que se sacan la mugre, que quieren llegar a la universidad y sus familias se esfuerzan todos los días; y no el que grita o se manifiesta violentamente".

"Eso es lo que encauzó mucho a los chilenos y, probablemente, ha hecho que muchos entendamos que no hay que escuchar tanto al que se manifiesta, sino mucho más al que se esfuerza y trabaja por salir adelante", agregó.

Contradicciones

Posteriormente, Sichel afirmó que había "banderas de partidos políticos" en el acto estudiantil; aspecto que le "pareció muy mal", aunque Cooperativa constató que se divisaron pancartas en defensa de la libertad de expresión, sin registrarse violencia o consignas partidarias.

Asimismo, al ser consultado por la prensa sobre posibles sanciones contra los alumnos por manifestarse, el alcalde señaló erróneamente que "eso lo dijo alguien de izquierda en redes sociales" y se preguntó "cuál es la fuente, yo no he visto ningún comunicado al respecto", pese a la misiva del centro de alumnos.

"No hay ninguna denuncia (por supuestas sanciones) ni nada, salvo Twitter (hoy X), y salvo que a Twitter le creamos, habrá algunos que creen que la Tierra es plana. Yo soy al revés", sostuvo.

"Me han llegado más de 200 correos de apoderados orgullosos de lo que está pasando y he visto una comunidad de más de mil estudiantes orgullosos de que venga el Presidente de la República. No cometan el error que cometieron muchos en el estallido social de ponerle el micrófono al que grita y no ponerle prioridad a los estudiantes puntajes nacionales y que se están sacando la mugre, porque le están robando el protagonismo a lo más importante", arremetió Sichel.

No obstante, pese a cuestionar a las redes sociales como medio de información confiable, el jefe comunal de Ñuñoa aseguró que le "enviaron" fotos por X sobre una presunta participación política detrás de la manifestación, y ofreció enviarlas a los periodistas y aseguró que las iba a subir a su perfil.

"Respecto a agresiones y ofensas que haga uno u otro, Carabineros tiene mi respaldo para tomar todas las decisiones necesarias a fin de proteger a los estudiantes de acá adentro", cerró Sichel.