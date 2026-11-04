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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Bellingham anotó un golazo de taco en la Champions League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante inglés de Real Madrid convirtió una espectacular conquista para igualar el partido ante AEK Atenas.

[VIDEO] Bellingham anotó un golazo de taco en la Champions League
 @RealMadrid
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Jude Bellingham, mediocampista de Real Madrid, anotó un espectacular gol de taco con túnel incluido para igualar 1-1 el encuentro frente a AEK Atenas, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

El futbolista inglés sorprendió con una definición de gran calidad para superar al arquero rival y establecer la igualdad, después de que Aboubakary Koita abrió la cuenta para el conjunto griego con un potente zurdazo.

La conquista permitió a Real Madrid recuperarse de la desventaja inicial en un encuentro que comenzó cuesta arriba para el cuadro español en territorio griego.

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