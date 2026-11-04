[VIDEO] Bellingham anotó un golazo de taco en la Champions League
El volante inglés de Real Madrid convirtió una espectacular conquista para igualar el partido ante AEK Atenas.
El volante inglés de Real Madrid convirtió una espectacular conquista para igualar el partido ante AEK Atenas.
Jude Bellingham, mediocampista de Real Madrid, anotó un espectacular gol de taco con túnel incluido para igualar 1-1 el encuentro frente a AEK Atenas, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.
El futbolista inglés sorprendió con una definición de gran calidad para superar al arquero rival y establecer la igualdad, después de que Aboubakary Koita abrió la cuenta para el conjunto griego con un potente zurdazo.
La conquista permitió a Real Madrid recuperarse de la desventaja inicial en un encuentro que comenzó cuesta arriba para el cuadro español en territorio griego.