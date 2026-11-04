Cámara Baja expresó su "preocupación y rechazo" ante las rebajas de condena a pedófilos

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile expresó formalmente su "preocupación y rechazo" ante los decretos del Ministerio de Justicia que redujeron la condena y dejaron libres a 56 abusadores sexuales y violadores de menores.

El Pleno aprobó con 84 votos de respaldo, 34 en contra -principalmente de diputados republicanos y de derecha- y 15 abstenciones el proyecto de acuerdo promovido por la bancada del Partido Comunista.

El debate anterior a la votación estuvo marcado por acusaciones políticas de un sector a otro.

"Algunas de las cosas que están haciendo (desde la centroizquierda) es para hacer show político. Las denuncias en el Ministerio Público y en la Contraloría van a quedar en absolutamente nada, porque claramente aquí no hay delito (cometido por el titular de Justicia, Fernando Rabat)", dijo el diputado republicano Cristián Araya.

A su turno, el diputado comunista Marcos Barraza se preguntó: ¿Acaso estas víctimas no merecían que el ministro Rabat agotara todas las herramientas legales disponibles para evitar que sus agresores recuperaran anticipadamente la libertad?".

"El secretario de Estado cambió el criterio con que se resolvían estas solicitudes. Han pasado dos semanas desde que conocimos los hechos por la prensa y seguimos sin conocer íntegramente los fundamentos de los decretos ni las razones que justificaron ese cambio", reprochó.

El PDG y al menos 10 parlamentarios del oficialismo apoyaron la declaración formal. Éstos son Marlene Pérez (independiente de la bancada UDI), Cristóbal Martínez (UDI), René Manuel García, Carlos Chandía, Juan Carlos Beltrán, Mauro González, Claudia Mora (todos de RN), Sara Concha (Partido Cristiano), Tomás Kast y Jorge Guzmán (ambos de Evópoli).