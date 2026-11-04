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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Champions: Koita sorprendió a Real Madrid con un golazo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de AEK Atenas sacó un potente zurdazo tras una asistencia de Luka Jovic y abrió la cuenta ante el conjunto español.

[VIDEO] Champions: Koita sorprendió a Real Madrid con un golazo
 AEK Atenas
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Aboubakary Koita, delantero de AEK Atenas, sorprendió a Real Madrid con un espectacular golazo que abrió la cuenta para el conjunto griego en el partido correspondiente a la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

La jugada comenzó con una circulación de balón de un lado al otro de la cancha, hasta que Luka Jovic asistió a Koita, quien sacó un potente remate de zurda que superó al arquero Thibaut Courtois y puso el 1-0 para el cuadro local.

El tanto desató la celebración de los hinchas de AEK Atenas, que recibió al equipo dirigido por José Mourinho en busca de dar la sorpresa ante uno de los candidatos al título europeo.

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