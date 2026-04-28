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[VIDEO] Michael Olise marcó un golazo para devolverle el empate a Bayern ante PSG
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El francés se hizo espacio entre los defensores parisinos.
El francés se hizo espacio entre los defensores parisinos.
El talentoso Michael Olise fue el encargado de devolverle la vida al Bayern Munich al anotar el gol del empate 2-2 frente al PSG. En un duelo de ida de semifinales de Champions League, el francés se hizo un espacio para sacar un remate inatajable para Matvey Safonov.