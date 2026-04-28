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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Michael Olise marcó un golazo para devolverle el empate a Bayern ante PSG

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El francés se hizo espacio entre los defensores parisinos.

[VIDEO] Michael Olise marcó un golazo para devolverle el empate a Bayern ante PSG
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El talentoso Michael Olise fue el encargado de devolverle la vida al Bayern Munich al anotar el gol del empate 2-2 frente al PSG. En un duelo de ida de semifinales de Champions League, el francés se hizo un espacio para sacar un remate inatajable para Matvey Safonov.

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