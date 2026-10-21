Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago21.4°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Nico Paz deslumbró con golazo ante Manchester United en la Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista argentino sorprendió al conjunto inglés con una espectacular anotación antes de los dos minutos de partido.

[VIDEO] Nico Paz deslumbró con golazo ante Manchester United en la Champions
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Nico Paz, mediocampista argentino de Como 1907, protagonizó una de las grandes jugadas de la jornada en la Champions League, tras convertir un espectacular golazo ante Manchester United este miércoles en Italia.

El talentoso futbolista necesitó apenas dos minutos para sorprender al conjunto inglés con una brillante definición que significó el 1-0 para el equipo dirigido por Cesc Fàbregas, desatando los festejos en el Estadio "Giuseppe Sinigaglia".

La anotación permitió a Como comenzar con ventaja su enfrentamiento ante el equipo de Michael Carrick, correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada