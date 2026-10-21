[VIDEO] Nico Paz deslumbró con golazo ante Manchester United en la Champions

Nico Paz, mediocampista argentino de Como 1907, protagonizó una de las grandes jugadas de la jornada en la Champions League, tras convertir un espectacular golazo ante Manchester United este miércoles en Italia.

El talentoso futbolista necesitó apenas dos minutos para sorprender al conjunto inglés con una brillante definición que significó el 1-0 para el equipo dirigido por Cesc Fàbregas, desatando los festejos en el Estadio "Giuseppe Sinigaglia".

La anotación permitió a Como comenzar con ventaja su enfrentamiento ante el equipo de Michael Carrick, correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

