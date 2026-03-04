Agustín Farías y duelo ante O'Higgins: Llegarán un poco cansados por el partido de Copa Libertadores

Agustín Farías, volante de Universidad Católica, analizó este miércoles el próximo encuentro del elenco cruzado ante O'Higgins y apeló al cansancio de los celestes que tendrán el foco en Copa Libertadores.

"El día sábado, seguramente que llegarán un poco cansados por lo que será el partido de Libertadores, pero creo que tenemos que enfocarnos más en lo que es nuestro equipo. Estamos mejorando partido a partido y va a pasar más por lo que hagamos nosotros que por lo que haga el rival", expresó el mediocampista.

"Seguramente tendrán la cabeza puesta en la Copa Libertadores. Deseamos que les vaya bien porque es un equipo chileno y mientras más equipos chilenos haya mejor es", añadió el exjugador de Palestino.

Asimismo, el volante planteó que "para los jugadores tener el foco en dos competencias es importante y si les va bien, seguramente el fin de semana llegarán con un equipo más mixto, explicó.

Finalmente, respecto al rol secundario que tuvo que asumir bajo al mando de Daniel Garnero, Farías remarcó que "si como grupo logramos que todo el plantel se sienta importante y si el entrenador te manda cinco minutos que sean los mejores cinco minutos. Me gusta jugar más seguido, pero entiendo que la competencia es fuerte porque hay muchos volantes".

¿Cuándo juega Universidad Católica frente a O'Higgins?

El elenco de la franja visitará a los rancagüinos este sábado 7 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GTM) en el Estadio El Teniente en el marco de la sexta fecha de la Liga de Primera.

¿Cuándo disputa su partido de Libertadores O'Higgins ante Tolima?

El cuadro celeste se medirá ante Tolima de Colombia este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio El Teniente por la ida de la tercera Fase de la Copa Libertadores.

Podrás seguir todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.