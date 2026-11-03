ANFP analiza cambio de horario para duelo de Universidad Católica con Deportes Limache

El calendario de la fecha 27 de la Liga de Primera podría tener una nueva reestructuración dado que la ANFP analiza un cambio de horario para el duelo de Universidad Católica con Deportes Limache, buscando adelantar el compromiso.

De acuerdo a información entregada por Cooperativa Deportes, el cruce pactado originalmente para las 20:00 horas del domingo 8 de noviembre en el Claro Arena pasará a disputarse a las 12:30 horas, transformándose en el choque que abrirá la jornada dominical.

La eventual modificación obedece a un criterio de transparencia y justicia deportiva, considerando las unidades clave que están en juego en la parte alta de la clasificación y la definición por los cupos a competencias internacionales.

Este movimiento en la programación de los cruzados se sumará al reordenamiento que ya experimentó Universidad de Chile. Cabe recordar que el elenco laico tenía previsto medirse frente a Cobresal el lunes 9 de noviembre, sin embargo, el ente rector resolvió adelantar dicho encuentro para el domingo a las 15:00 horas, jugándose en simultáneo con el choque de Colo Colo ante Ñublense.