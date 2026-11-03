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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Cruzados descartó denuncia por gestos de Vargas y Morales: No queremos entrar en ese juego

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Matías Claro, presidente de la concesionaria de Universidad Católica, cuestionó los gestos de los jugadores azules tras el clásico universitario, pero aseguró que evitarán llevar la polémica al Tribunal de Disciplina.

Cruzados descartó denuncia por gestos de Vargas y Morales: No queremos entrar en ese juego
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Matías Claro, presidente de Cruzados, descartó que Universidad Católica presente una denuncia contra Eduardo Vargas y Marcelo Morales por los gestos que realizaron hacia los hinchas locales después de la derrota de Universidad de Chile por 1-0 en el clásico estudiantil disputado en el Claro Arena.

La polémica surgió cuando los futbolistas azules abandonaban la cancha. Morales simuló tener frío frente a los aficionados "cruzados", mientras que Vargas mostró el escudo de su camiseta y la estrella correspondiente a la Copa Sudamericana de 2011, en respuesta a los gritos provenientes de las tribunas.

Consultado por una eventual acción ante el Tribunal de Disciplina, Claro explicó que la concesionaria prefiere mantenerse al margen de la controversia, aunque advirtió sobre las consecuencias que pueden provocar este tipo de situaciones.

"Más allá de esos gestos, hay parte que es de la idiosincrasia del fútbol. Nosotros no queremos entrar en ese juego. Creemos que hay que tener cuidado cuando los jugadores incitan al público porque después se generan actos de violencia, que no es lo que queremos", manifestó el dirigente.

De todas maneras, el presidente de Cruzados apuntó a la responsabilidad de Universidad de Chile y sostuvo que las reacciones de los jugadores reflejaron su frustración por el resultado del clásico.

"Yo creo que el club Universidad de Chile se tendrá que hacer responsable de eso, la ANFP. Nosotros estamos contentos con el triunfo y si al final hacen esos gestos es porque estaban pasándolo mal después de haber perdido el partido", concluyó.

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