ANFP oficializó nuevo horario para el U. Católica vs. Limache

La Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP confirmó la reprogramación del partido entre Universidad Católica y Deportes Limache, que se disputará el domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas en el Claro Arena, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

De esta manera, el organismo oficializó el cambio de horario, ya que el compromiso estaba programado originalmente para las 20:00 horas del mismo domingo.

La modificación responde a criterios de transparencia y justicia deportiva, considerando la estrecha disputa entre Universidad Católica y Universidad de Chile por el segundo lugar de la clasificación, que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con este ajuste, los "cruzados" disputarán su encuentro antes de los partidos de Ñublense ante Colo Colo y Universidad de Chile frente a Cobresal, ambos fijados para las 15:00 horas del domingo 8 de noviembre.

Así, los resultados de Universidad Católica y Deportes Limache ya estarán definidos cuando comiencen los otros dos compromisos, que pueden resultar determinantes tanto en la posible consagración de Colo Colo como en la disputa por el Chile 2.