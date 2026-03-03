Arturo Vidal entrenó con normalidad y Aquino quedó en duda para el duelo ante Audax Italiano

Colo Colo tuvo noticias dispares en la antesala del duelo ante Audax Italiano, ya que Arturo Vidal entrenó con normalidad, mientras que Claudio Aquino trabajó de manera diferenciada y quedó en duda para el próximo compromiso.

El bicampeón de América salió con molestias en su zona pectoral en el Superclásico, pero según informamos en Cooperativa Deportes, el volante chileno completó el entrenamiento de este martes sin problemas y con la misma intensidad que sus compañeros.

Por su parte, Claudio Aquino, quien se retiró con problemas en su muslo izquierdo en la derrota ante la U, no estuvo en la práctica de futbol reducido de los albos y trabajó diferenciado, por lo que es duda para el duelo frente los itálicos.

El cacique visitará a Audax Italiano este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio La Florida por la sexta fecha de la Liga de Primera.