Audax Italiano quiere meter presión en la pelea por la cima en su visita a La Calera

Audax Italiano visitará a Unión La Calera este viernes 27 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán" en el marco de la quinta fecha de la Liga de Primera.

Los itálicos vienen de triunfar ante un colista Everton por la cuenta mínima en La Florida y se ubican en el sexto puesto con siete unidades, por lo que una victoria les permitirá dormir como líderes y meter presión a los punteros, Colo Colo y Huachipato.

La Calera, por su lado, perdió como local en la fecha pasada ante Ñublense, e intentará redimirse ante su gente y reengancharse en la pelea en la parte alta.

El arbitraje estará a cargo de Cristian Galaz, junto a Benjamin Saravia y Claudio Urrutia en el VAR.

Podrás seguir todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.