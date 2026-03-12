Audax Italiano y D. Concepción quieren escapar de la parte baja en el inicio de la séptima fecha

Audax Italiano y Deportes Concepción serán los encargados este viernes de levantar el telón de la séptima fecha de la Liga de Primera, a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Bicentenario de La Florida, en un duelo donde ambas escuadras buscarán escapar de la parte baja de la tabla.

El cuadro itálico viene de caer por la cuenta mínima ante Colo Colo la pasada fecha y se ubica en el en el decimotercer lugar, con siete puntos, a una sola unidad de zona de descenso. Los dirigidos por Gustavo Lema, buscarán reencontrarse con el triunfo frente a su gente y trepar en la tabla.

Por su parte, los "lilas" se presentarán al cotejo luego de caer frente a Ñublense en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", lo que los dejó en el último puesto de la tabla con cuatro puntos. De ganar por más de dos goles de diferencia, el "León de Collao" podrá tomar un respiro y salir provisoriamente del fondo de la tabla, a la espera del resto de la fecha.

El árbitro designado para dirigir el partido fue Nicolas Millas, y lo acompañarán en el VAR Juan Lara y Dione Rissios.

Podrás seguir todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.