Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Audax recibe a una encendida U. de Concepción en el inicio de la segunda fecha de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El vigente campeón de la Liga de Ascenso viene de acabar con el invicto de Coquimbo Unido.

Audax recibe a una encendida U. de Concepción en el inicio de la segunda fecha de la Liga
La Liga de Primera 2026 entra en su segunda jornada a partir de este viernes, cuando el Estadio Bicentenario de La Florida reciba a Audax Italiano asumiendo su localía ante una encendida Universidad de Concepción a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT).

Los dirigidos por Gustavo Lema llegan a este encuentro luego de protagonizar también el partido inaugural, donde igualaron sin goles ante Universidad de Chile en el Nacional teniendo dos jugadores más tras la expulsión de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

Para este duelo, los itálicos tendrán que mejorar su faceta ofensiva debido a que el "campanil" viene inspirado tras batir por la mínima a Coquimbo Unido, cortándole así una racha de 21 partidos sin derrotas en la Primera División que se remontaba desde abril del 2025.

Todos los detalles de este compromiso arbitrado por Mathías Riquelme podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

