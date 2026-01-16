Audax retiró demanda contra Azul Azul por el caso Matus y la U reactivó su interés por el jugador

Audax Italiano decidió retirar la demanda que presentó ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP por el frustrado fichaje de Esteban Matus a Universidad de Chile la temporada pasada, algo que abrió la posibilidad de que el elenco azul se interese nuevamente en el lateral zurdo.

El conflicto entre ambas instituciones comenzó en julio de 2025, cuando el cuadro laico tenía todo cerrado para que el lateral audino se sumara a la U, e incluso Matus ya se había realizado los exámenes médicos con Universidad de Chile.

¿Por qué Matus no llegó a la U?

Sin embargo, debido a que no se concretó del fichaje de Matías Sepúlveda por Vitória de Brasil por el desacuerdo sobre los métodos de pago, los azules decidieron no continuar con la contratación de Mattus.

Los de La Florida tenían acordado que el jugador sería traspasado a la U por 800 mil dólares, lo que equivalía al 70 por ciento del pase del jugador.

¿Qué pasó con la demanda de Audax contra la U?

A partir del incidente los itálicos se vieron perjudicados y ejecutaron una demanda al Tribunal Patrimonial de la ANFP, que de acuerdo a lo publicado por La Tercera, este viernes no llegó a puerto y el caso fue disuelto por la jueza Camila Albornoz.

Ante ello, en Universidad de Chile nuevamente tienen en carpeta al defensor nacional para ser nuevo jugador azul dado que tanto Manuel Mayo, gerente deportivo, como Francisco Meneghini, director técnico, ven en Matus al reemplazante natural de Sepúlveda, quien ayer jueves dejó el club para emigrar a Lanús.

Esto se suma a que en Audax hay interés en el arquero de la U, Pedro Garrido para que sea el suplente de Tomás Ahumada en la campaña 2026.