Aseguran desde España que enfrentarán a la selección chilena en México

La Selección chilena enfrentará en un partido amistoso a España el 8 de junio previo al inicio de la Copa del Mundo 2026.

Según informo el Diario Marca, este encuentro se disputará en México, en la ciuadad de Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc.

El duelo entre chilenos y españoles se dará una semana antes del debut mundialista de los vigentes campeones de la Eurocopa ante Cabo Verde por el grupo H.

Según lo dicho por el citado medio español, el amistoso se llevará a cabo "gracias a una importante oferta económica que se puso sobre la mesa" entre ambas delegaciones.

Aunque el historial muestra un amplio dominio de los ibéricos, el último registro resultó ser la única victoria del combinado nacional: triunfo por 2-0 que significó la eliminación de España en el Mundial de Brasil 2014, el cual llegaron como campeones vigentes desde Sudáfrica 2010.