Claudio Aquino retomó los entrenamientos y Ulloa quedó en duda para el choque ante Huachipato

Colo Colo retomó los entrenamientos este miércoles tras dos días libres con novedades en su plantel de cara al duelo ante Huachipato por la séptima fecha de la Liga de Primera, ya que el lateral Diego Ulloa encendió las alarmas por molestias físicas, mientras que el volante Claudio Aquino volvió a trabajar junto a sus compañeros.

Según informamos en Cooperativa Deportes, Ulloa, quén salió por lesión en el choque con Audax Italiano, no trabajó con sus compañeros en cancha por una lesión en su talón derecho, y realizó trabajos diferenciados, por lo que es duda para enfrentar a los acereros.

Por su parte, Aquino volvió a entrenar por momentos a la par de sus compañeros, aunque en algunos fragmento trabajó de forma diferenciada, pero todo indica que será una opción para el encuentro frente a los de Talcahuano.

Los "albos" se medirán ante Huachipato este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental.