Kast tuvo primer acto público en un liceo: "Quisimos marcar el acento en ustedes, el futuro"

En su primer acto y discurso oficial como Presidente de la República, José Antonio Kast inauguró esta jornada el año escolar en el liceo Augusto D'Halmar -ubicado en Ñuñoa- y afirmó que, como Gobierno, quisieron "marcar el acento" en los estudiantes, ya que son "el futuro de Chile".

"Estuve aquí hace unos ocho o nueve años atrás y debo decir que me sorprendieron quienes los antecedieron. Y me sorprende mucho más aún lo que ustedes están haciendo", dijo el Mandatario al inicio de su intervención.

"Ustedes son la esperanza y el futuro de Chile; de un Chile que ha tenido dificultades y hemos visto divisiones. Y aquí hay un ejemplo concreto de lo que ustedes tienen en su lema: de trabajo, de lealtad y de felicidad", valoró el exrepublicano.

"De verdad, ustedes tienen un tremendo desafío. Y no es casualidad que hoy día estemos acá, porque podríamos haber estado en otros temas. Hoy día hubo un hecho grave en la mañana y se atentó contra la vida de un carabinero (en Puerto Varas)", recordó Kast.

Por lo tanto, "podríamos haber estado hablando sobre el tema de la seguridad o del drama que tienen muchos compatriotas en salud, pero quisimos marcar el acento en ustedes, en la juventud, en el futuro, en la esperanza, en la calidad de la educación", sostuvo el Presidente.

Los jóvenes "tienen que ayudarnos" como Gobierno

"Ustedes tienen que ayudarnos (como Gobierno) y ser ese faro que ilumina a otros establecimientos educacionales que, quizás, no han tenido las posibilidades que ustedes han tenido", señaló el jefe de Estado.

Además, agradeció al jefe comunal de Ñuñoa, Sebastián Sichel, "por creer en la educación pública. Muchos alcaldes, teniendo el fantasma de que van a perder un establecimiento, dirían 'no, yo no voy a invertir porque tengo otras necesidades'. Pero usted se la jugó e invirtió casi 600 millones de pesos en un recinto que podría ser traspasado al sistema SLEP. Me llena de orgullo, porque usted está pensando en Chile", expresó.

"Ese es un ejemplo que tenemos que seguir y proyectar. Para los alcaldes no es fácil administrar la educación y la salud; se les carga mucho la mano, pero vale la pena y lo vale viéndolos a ustedes", sostuvo Kast.

"Ustedes tienen que sentirse orgullosos de ser alumnos de este establecimiento. Chile los admira. Han logrado algo increíble y los necesitamos; necesitamos grandes embajadores de la educación pública", añadió.

Por último, el Mandatario hizo un llamado a los jóvenes a "respetarse, más allá de las diferencias. Podemos pensar distinto en muchas cosas, pero lo que tenemos que tener claro es que Chile tiene que salir adelante con ustedes. Más allá de cómo piense uno en política, en temas internacionales... más allá de esa diferencia, cuídense".