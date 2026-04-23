Claudio Bravo y su ácido análisis de los clásicos actuales: "Se juegan con una sensación de temor"

Claudio Bravo, referente histórico del fútbol chileno, hizo la previa del clásico universitario que se jugará este sábado en el Estadio Nacional entre Universidad de Chile y Universidad Católica y lanzó una potente crítica.

En una reflexión que apunta directamente a la propuesta táctica y emocional de los protagonistas, Bravo señaló que "hoy en día se juegan a no perder", marcando una clara diferencia con la intensidad de antaño.

Para el bicampeón América el problema radica en la falta de ambición que se percibe en la cancha: "Lo que no me ha gustado a mí, no solamente en este clásico sino en muchos clásicos anteriores, es que siento que hoy en día se juegan a no perder. Se juegan con cierta sensación de temor", aseguró.

En esa misma línea, el portero comparó la actualidad con ediciones pasadas, donde el ímpetu era el motor de los equipos: "No se juega con la sensación de ímpetu que tú veías en otras ediciones. Yo creo que eso es lo que hay que evitar de ambos lados", expresó.

Finalmente, Bravo hizo un llamado a los jugadores y cuerpos técnicos a cambiar el enfoque para privilegiar el espectáculo y la competitividad: "Hay que jugar sin ese temor a no perder, sino que jugar directamente a ganar, a competir", cerró.

Recordar que la U y la UC se verán las caras este sábado en el coloso de Ñuñoa desde las 18:00 horas.