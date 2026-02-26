Cobresal quiere volver al triunfo y complicar más a La Serena en el inicio de la quinta fecha de la Liga

Cobresal recibirá a Deportes La Serena este viernes 27 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio El Cobre, en el inicio de la quinta fecha de la Liga de Primera.

El cuadro minero viene de empatar ante Deportes Concepción en condición de visita y se ubica séptimo en la tabla con siete unidades, por lo que intentará hacer valer la localía en El Salvador para regresar a los festejos.

Por su parte, los papayeros aún no logran ganar en el torneo. Su último resultado fue un polémico empate ante Universidad de Concepción en el Estadio La Portada y necesitan sumar para alejarse de la zona de peligro.

El árbitro designado para el encuentro fue Hector Jona y lo acompañarán en el VAR Victor Abarzúa y Joaquín Arrue.

Podrás seguir todos los detalles del compromiso en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.