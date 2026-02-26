Cobresal quiere volver al triunfo y complicar más a La Serena en el inicio de la quinta fecha de la Liga
El conjunto minero se ubica en la sétima posición con siete puntos.
Por su parte, el elenco granate marcha décimo tercero con dos unidades.
Cobresal recibirá a Deportes La Serena este viernes 27 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio El Cobre, en el inicio de la quinta fecha de la Liga de Primera.
El cuadro minero viene de empatar ante Deportes Concepción en condición de visita y se ubica séptimo en la tabla con siete unidades, por lo que intentará hacer valer la localía en El Salvador para regresar a los festejos.
Por su parte, los papayeros aún no logran ganar en el torneo. Su último resultado fue un polémico empate ante Universidad de Concepción en el Estadio La Portada y necesitan sumar para alejarse de la zona de peligro.
El árbitro designado para el encuentro fue Hector Jona y lo acompañarán en el VAR Victor Abarzúa y Joaquín Arrue.
Podrás seguir todos los detalles del compromiso en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.