Colo Colo buscará estirar su racha en la Liga ante un Coquimbo que necesita repuntar

Este domingo 11 de octubre, Colo Colo visita a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera, retorno a la acción de la máxima categoría con ambos equipos enfocados en retomar los abrazos.

El "Cacique" es cómodo puntero de la tabla y mantiene una larga racha sin perder, aunque antes del receso del torneo tuvo amargos empates ante Huachipato y Deportes Concepción.

El equipo de Fernando Oritz llega con 12 unidades de ventaja sobre Universidad Católica, que no jugará este fin de semana debido al aluvión en la precordillera que obligó a aplazar su duelo con Audax Italiano.

Durante el parón por la Fecha FIFA Colo Colo eliminó a Audax Italiano de la Copa Chile con un 1-0 global. Luego se impuso por la mínima ante Deportes Puerto Montt en Chinquihue, pero su revancha en el Monumental se suspendió en el entretiempo ante la lluvia que afectó la cancha de Pedrero.

Eduardo Villanueva mantuvo la titularidad en la portería durante la Copa Chile, pero finalmente Gabriel Maureira retomará su puesto, mientras Vozinha será suplente. Además, los mencionados encuentros le sirvieron a Fernando Ortiz para darle rodaje a jugadores jóvenes que repetirán en cancha.

Los albos formarán con Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Cristián Díaz, Víctor Felipe Méndez, Alvaro Madrid, Gedeón Díaz; Leandro Hernández y Javier Correa.

Por el lado "pirata", también viene de un buen tranco en la Copa Chile tras vencer a Cobreloa con un 2-1 tanto en la ida como en la vuelta. Sin embargo, en la Liga de Primera está obligado a volver a ganar.

La escuadra de Hernán Caputto tiene tres derrotas seguidas en la máxima categoría nacional: Cayó frente a Universidad de Chile (4-2), Cobresal (3-2) y Huachipato (0-1).

El conjunto aurinegro suma 29 puntos en el undécimo lugar, a cuatro de Deportes Limache, que cierra la zona de Copa Sudamericana. Además, mira de reojo la zona de descenso con Cobresal y Universidad de Concepción alejados del colista Unión La Calera.

Los coquimbanos no tendrán bajas en cancha por suspensiones, pero sí deberán cumplir el primero de los dos partidos de castigo para 2.765 hinchas, debido a la agresión al arquero de Huachipato Christian Bravo con una bomba de ruido el pasado 30 de agosto.

El partido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" arrancará a las 15:00 horas con arbitraje de José Cabero. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la señal de Cooperativa Deportes.