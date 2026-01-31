Colo Colo tuvo un debut desastroso en la Liga de Primera con dura derrota ante Deportes Limache

Deportes Limache ratificó ser la "bestia negra" de Colo Colo luego de endosarle un sólido 3-1 en el Estadio "Elías Figueroa Brander", resultado que le permitió festejar un debut triunfal en la Liga de Primera y alargar su racha invicta ante los "albos".

En un duelo antecedido por los comentarios cruzados de la directiva "tomatera" ante la solicitud del club para contar con un mayor aforo, el partido en Valparaíso fue vertiginoso en su inicio tras un remate al palo de Felipe Méndez (2') y un rápido doblete de Jean Meneses (7' y 14').

Los dirigidos por Fernando Ortiz dejaron entrever los fantasmas del Centenario y el vendaval de los anfitriones no se detuvo. Daniel Castro (28') le endosó al "Cacique" el tercero luego de una revisión donde el VAR corrigió un fuera de juego cobrado a "Takeshi".

En el complemento el ritmo del partido fue disminuyendo, mientras que el ingreso de Claudio Aquino y el juvenil Yastin Cuevas dieron otro aire a la ofensiva del popular. Ante esto, Matías Bórquez apareció para lucirse con grandes atajadas (49' y 65').

Limache no se salvó del todo, ya que Colo Colo encontró su premio con el descuento del atacante argentino Maximiliano Romero (81'), quien solo pudo maquillar un debut desastroso para un Colo Colo que llegó a cinco partidos consecutivos sin ganar a los "Cerveceros".

Para la siguiente fecha, el vigente subcampeón de la Copa Chile le tocará salir de la región de Valparaíso para visitar a Ñublense el 8 de febrero. En tanto, los "albos" tendrán que lavar sus heridas en el Monumental ante Everton el sábado 7 de dicho mes.