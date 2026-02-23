Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Con el Superclásico como duelo estelar: La programación de la quinta fecha de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Albos y azules jugarán en el Estadio Monumental.

Con el Superclásico como duelo estelar: La programación de la quinta fecha de la Liga
La acción de la Liga de Primera 2026 se reanudará el viernes 27 de febrero, con el arranque de la quinta fecha, que estará marcada por el Superclásico que protagonizarán Colo Colo y Universidad de Chile.

Albos y azules, con dispares presentes, medirán fuerzas en el Estadio Monumental, el domingo 1 de marzo.

Huachipato, que comparte el liderato con Colo Colo, defenderá su situal ante Deportes Limache, y el campeón Coquimbo Unido enfrentará a Deportes Concepción.

La UC será el encargado de cerrar la fecha en la noche dominical, ante Ñublense en Chillán.

Revisa la agenda de la fecha 5:

Viernes 27 de febrero

  • Cobresal vs. Deportes La Serena, 18:00 horas. Estadio El Cobre
  • Unión La Calera vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Sábado 28 de febrero

  • Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción, 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
  • Deportes Limache vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"
  • Palestino vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Domingo 1 de marzo

  • Universidad de Concepción vs. Everton, 12:00 horas. Estadio "Ester Roa"
  • Colo Colo vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Monumental
  • Ñublense vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

