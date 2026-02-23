Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Con el Superclásico como duelo estelar: La programación de la quinta fecha de la Liga
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Albos y azules jugarán en el Estadio Monumental.
Albos y azules jugarán en el Estadio Monumental.
La acción de la Liga de Primera 2026 se reanudará el viernes 27 de febrero, con el arranque de la quinta fecha, que estará marcada por el Superclásico que protagonizarán Colo Colo y Universidad de Chile.
Albos y azules, con dispares presentes, medirán fuerzas en el Estadio Monumental, el domingo 1 de marzo.
Huachipato, que comparte el liderato con Colo Colo, defenderá su situal ante Deportes Limache, y el campeón Coquimbo Unido enfrentará a Deportes Concepción.
La UC será el encargado de cerrar la fecha en la noche dominical, ante Ñublense en Chillán.
Revisa la agenda de la fecha 5: