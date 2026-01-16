Conoce la programación de Colo Colo para las primeras siete fechas de la Liga

La ANFP programó las siete primeras fechas de la Liga de Primera 2026 que comenzará este 30 de enero.

Colo Colo iniciará su participación ante Limache y en la quinta fecha, el domingo 1 de marzo, recibirá en el Estadio Monumental a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico.

Revisa la programación de Colo Colo a continuación:

Fecha 1: 31 de enero

Deportes Limache vs Colo Colo, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".

Fecha2: 7 de febrero

Colo Colo vs Everton, 20:30 horas. Estadio Monumental.

Fecha 3: 15 de febrero

Colo Colo vs Unión La Calera, 20:30 horas. Estadio Monumental.

Fecha 4: 21 de febrero

O'Higgins vs Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Fecha 5: 1 de marzo

Colo Colo vs Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Monumental.

Fecha 6: 7 de marzo

Audax Italiano vs Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Fecha 7: 16 de marzo