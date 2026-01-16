Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.0°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Conoce la programación de Colo Colo para las primeras siete fechas de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los albos debutarán contra Limache en condición de visita.

Conoce la programación de Colo Colo para las primeras siete fechas de la Liga
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La ANFP programó las siete primeras fechas de la Liga de Primera 2026 que comenzará este 30 de enero.

Colo Colo iniciará su participación ante Limache y en la quinta fecha, el domingo 1 de marzo, recibirá en el Estadio Monumental a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico.

Revisa la programación de Colo Colo a continuación:

Fecha 1: 31 de enero 

  • Deportes Limache vs Colo Colo, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".

Fecha2: 7 de febrero

  • Colo Colo vs Everton, 20:30 horas. Estadio Monumental.

Fecha 3: 15 de febrero

  • Colo Colo vs Unión La Calera, 20:30 horas. Estadio Monumental.

Fecha 4: 21 de febrero

  • O'Higgins vs Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Fecha 5: 1 de marzo 

  • Colo Colo vs Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Monumental.

Fecha 6: 7 de marzo

Audax Italiano vs Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida. 

Fecha 7: 16 de marzo

  • Colo Colo vs Huachipato, 20:30 horas. Estadio Monumental.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada