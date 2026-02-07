Coquimbo debutó como local y logró ante Palestino su primer triunfo en la Liga de Primera

Coquimbo Unido tuvo un positivo primer duelo en el "Francisco Sánchez Rumoroso" en el Campeonato 2026, gracias a un triunfo de 3-1 frente a Palestino por la segunda fecha.

Guido Vadalá abrió el marcador con un gran gol a los 19 minutos: Robó el balón, entró al área y batió a Sebastián Pérez pese a tener poco ángulo para apuntar.

A los 33', Luis Riveros anotó su primer gol por los aurinegros para el 2-0, mediante un certero "cachetazo" a la carrera.

Sin embargo, el cierre de la etapa inicial fue compleja para el monarca del fútbol nacional, pues Elvis Hernández fue expulsado a los 41' tras una revisión en el VAR y Dixon Pereira salió lesionado en los 45+3' por una acción reclamada como penal, pero que Fernando Véjar consideró lícita.

Nelson Da Silva entró para la segunda etapa y descontó para Palestino en los 73', siendo su estreno en las redes con el club, pero rápidamente Manuel Fernández -reemplazante del lesionado Pereira- cerró la cuenta de cabeza en un córner (76').



Así, la escuadra de Hernán Caputto se sacudió de la derrota en la jornada inaugural ante Universidad de Concepción y sumó de a tres por primera vez en un torneo que comienza a agarrar ritmo.

En tanto, el "Tino Tino" de Cristian "La Nona" Muñoz se mantuvo con un punto, luego de haber igualado con Ñublense el pasado fin de semana.