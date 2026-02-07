Coquimbo debutó como local y logró ante Palestino su primer triunfo en la Liga de Primera
Los "piratas" golpearon ante su público, aunque sufrieron una expulsión.
Coquimbo Unido tuvo un positivo primer duelo en el "Francisco Sánchez Rumoroso" en el Campeonato 2026, gracias a un triunfo de 3-1 frente a Palestino por la segunda fecha.
Guido Vadalá abrió el marcador con un gran gol a los 19 minutos: Robó el balón, entró al área y batió a Sebastián Pérez pese a tener poco ángulo para apuntar.
A los 33', Luis Riveros anotó su primer gol por los aurinegros para el 2-0, mediante un certero "cachetazo" a la carrera.
Sin embargo, el cierre de la etapa inicial fue compleja para el monarca del fútbol nacional, pues Elvis Hernández fue expulsado a los 41' tras una revisión en el VAR y Dixon Pereira salió lesionado en los 45+3' por una acción reclamada como penal, pero que Fernando Véjar consideró lícita.
Nelson Da Silva entró para la segunda etapa y descontó para Palestino en los 73', siendo su estreno en las redes con el club, pero rápidamente Manuel Fernández -reemplazante del lesionado Pereira- cerró la cuenta de cabeza en un córner (76').
Así, la escuadra de Hernán Caputto se sacudió de la derrota en la jornada inaugural ante Universidad de Concepción y sumó de a tres por primera vez en un torneo que comienza a agarrar ritmo.
En tanto, el "Tino Tino" de Cristian "La Nona" Muñoz se mantuvo con un punto, luego de haber igualado con Ñublense el pasado fin de semana.