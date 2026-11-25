El fútbol nacional tuvo un destacado protagonismo en el último listado publicado por el Observatorio de Fútbol CIES (CIES Football Observatory) junto a Impect (a Catapult company), estudio que ubicó a Javier Correa, delantero de Colo Colo, en lo más alto de Sudamérica en capacidad de definición, y a Fernando Zampedri, atacante de Universidad Católica, dentro de los cuatro mejores del continente.

La medición corresponde al Índice de definición del CIES (CIES Finishing Index) aplicado a centrodelanteros que militan en ligas sudamericanas y que superaron la barrera de los 500 minutos disputados. En dicha tabla, Correa se quedó con el primer puesto al registrar un puntaje de 90,8, sacando una amplia ventaja sobre su escolta Ronaldo Martínez (Vélez Sarsfield de Argentina), quien obtuvo 86,0.

El podio lo cerró Lorenzo Melgarejo (Club Libertad de Paraguay) con 85,8, mientras que en el cuarto casillero apareció Fernando Zampedri con un índice de 84,9, instalando así a dos referentes ofensivos del fútbol chileno entre los cuatro mejores definidores de la región.

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