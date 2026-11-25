La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el informe de la comisión mixta sobre el Presupuesto 2027. El texto, que resuelve las diferencias entre ambas cámaras, pasó al Senado para su última votación.

El informe recibió 113 votos a favor, nueve en contra y nueve abstenciones. Los votos de rechazo provinieron principalmente del Partido Nacional Libertario (PNL), mientras que las abstenciones se registraron en las bancadas del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC).

La votación abarcó 10 asuntos pendientes, entre ellos la reposición de las partidas de los ministerios del Interior, de Agricultura, de la Mujer y la Equidad de Género y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El acuerdo también incluyó recursos para sitios de memoria y para el funcionamiento de las oficinas de los expresidentes de la República.

Antes de la votación, una diputada del Partido Republicano recordó el natalicio del dictador Augusto Pinochet y se refirió a él como presidente. La intervención provocó reclamos de la oposición e interrumpió por momentos el debate en la Sala.

La UDI valoró el acuerdo y los republicanos reiteraron sus reparos

El diputado Jaime Coloma (UDI) valoró que los recursos destinados a las oficinas de los expresidentes pasen al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), aunque señaló que su partido habría preferido eliminar esas asignaciones.

"Logramos que de una vez por todas los fondos del expresidente pasen a Segpres, porque ahora Contraloría va a poder fiscalizar todos los fondos, asignaciones y también las oficinas de los expresidentes de la República", subrayó.

Por su parte, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) reiteró el rechazo de su colectividad al financiamiento de los sitios de memoria y a las asignaciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

"Mantenemos esa posición y con la misma claridad seguiremos trabajando para que nunca más en Chile se financien terapias hormonales para transición de género en menores de 18 años", manifestó.

Schneider: "Le hemos doblado la mano a un Gobierno que quería recortar aún más"

Desde la oposición, la diputada Emilia Schneider (FA) afirmó que durante la tramitación se logró contener la rebaja de horas docentes en los servicios locales de educación pública, así como los recortes previstos para la educación superior.

"Le hemos doblado la mano a un Gobierno que quería recortar aún más. Porque el primer Presupuesto que presentó el Gobierno destruía la educación chilena", sostuvo.

La diputada destacó que "se reponen las becas TIC y los computadores, pese a que en un momento el Gobierno insistió en prestar los computadores, un absurdo".

El Senado revisará el Presupuesto y Sala Cuna Universal

La votación del informe de la comisión mixta quedó prevista para la tarde de este miércoles en el Senado. En la tabla también figura el proyecto de Sala Cuna Universal.

La sesión se realizará en medio de la polémica por el "caso firmas". El diputado de la bancada del PPD Jaime Araya, hermano del senador Pedro Araya (PPD), cuestionó al senador Juan Luis Castro (PS), aunque descartó que la controversia afecte la relación entre los partidos del Socialismo Democrático.

"Que haya un senador, Juan Luis Castro, que sea cobarde, que tenga actitudes miserables, que ensucie la marca Socialismo Democrático, no significa que eso vaya a afectar las relaciones entre los partidos, mucho menos la relación colaborativa entre las bancadas", expresó.

Araya llamó a Castro "a que actúe con generosidad, dé un paso al costado, descomprima este tema y, lo más importante, asuma su responsabilidad".

Libertarios plantearon renegociar el acuerdo por la presidencia del Senado

La senadora Vanessa Kaiser y el presidente del PNL, el diputado Johannes Kaiser, plantearon renegociar el acuerdo administrativo que rige la conducción del Senado. La colectividad rechaza que el próximo año la presidencia de la corporación quede en manos del PS, dados los cuestionamientos a su comité de senadores por el "caso firmas".

El jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, confirmó que los senadores socialistas Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic tienen la calidad de imputados en la investigación.