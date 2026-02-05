Delegado Durán por violencia en el Nacional: Un grupo de delincuentes no puede impedir el fútbol

El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió este jueves a los hechos de violencia protagonizados por hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional y envió un mensaje a las facciones de barristas que intentan boicotear el desarrollo de la Liga de Primera.

"Lo primero es que creo que un grupo de delincuentes no puede impedir la realización al fútbol. De hecho el llamado de ellos fue 'sin nosotros no habrá fútbol', porque se les había aplicado una sanción anterior, y lo que nosotros debemos hacer es trabajar para que haya fútbol, que pierdan los delincuentes y que haya un espectáculo deportivo", dijo en diálogo con El Diario de Cooperativa.

"Ahora, cada partido se analiza caso a caso, se toman las medidas de resguardo, pero nuestra apuesta es que el fútbol se desarrolle de manera adecuada", añadió Durán, quien adelantó que ya hay una treintena de barristas identificados, anunciado duras sanciones.

"Quiero decir que ya tenemos 30 personas identificadas y tendrán prohibición de ingreso estadios durante muchos años, y además perseguiremos responsabilidades penales, porque tenemos identificados de los que cometieron los hechos más graves y más violentos", complementó.