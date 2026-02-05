Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago24.4°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Delegado Durán por violencia en el Nacional: Un grupo de delincuentes no puede impedir el fútbol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La autoridad metropolitana informó que ya cuentan con 30 personas identificadas, quienes arriesgan prohibición de ingreso a los estadios por "muchos años" y acciones penales.

Delegado Durán por violencia en el Nacional: Un grupo de delincuentes no puede impedir el fútbol
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió este jueves a los hechos de violencia protagonizados por hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional y envió un mensaje a las facciones de barristas que intentan boicotear el desarrollo de la Liga de Primera.

"Lo primero es que creo que un grupo de delincuentes no puede impedir la realización al fútbol. De hecho el llamado de ellos fue 'sin nosotros no habrá fútbol', porque se les había aplicado una sanción anterior, y lo que nosotros debemos hacer es trabajar para que haya fútbol, que pierdan los delincuentes y que haya un espectáculo deportivo", dijo en diálogo con El Diario de Cooperativa.

"Ahora, cada partido se analiza caso a caso, se toman las medidas de resguardo, pero nuestra apuesta es que el fútbol se desarrolle de manera adecuada", añadió Durán, quien adelantó que ya hay una treintena de barristas identificados, anunciado duras sanciones.

"Quiero decir que ya tenemos 30 personas identificadas y tendrán prohibición de ingreso estadios durante muchos años, y además perseguiremos responsabilidades penales, porque tenemos identificados de los que cometieron los hechos más graves y más violentos", complementó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada