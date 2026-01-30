Síguenos:
Un grupo de barristas de la U se descontroló y provocó un incendio en el Nacional

Durante el partido de Universidad de Chile y Audax Italiano, un grupo de barristas de Los de Abajo se descontroló y provocó un incendio en la galería sur del Estadio Nacional. El partido tuvo que interrumpirse varios minutos para que las fuerzas de seguridad y Carabineris controlaran la situación.

