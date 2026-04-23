Deportes Concepción venció a Palestino y sueña con un despertar en la zona baja

Deportes Concepción venció 1-0 a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 11 de la Liga de Primera y sueña con salir de la zona de descenso en la tabla de posiciones.

Los primeros minutos del partido fueron equilibrados, hasta que en un contragolpe Aldrix Jara entregó una excelente asistencia a Joaquín Larrivey. El argentino fue derribado por Sebastián Pérez en el área y el árbitro Cristián Garay señaló penal. El delantero argentino (17') convirtió con seguridad y abrió el marcador, permitiendo que su equipo se fuera al descanso en ventaja.

En el segundo tiempo, el "León de Collao" controló el marcador y se defendió con inteligencia ante el empuje desesperado de los locales, que se volcaron al ataque en busca del empate. Gracias a una atajada clave de Nicolás Araya, el equipo lila consiguió resistir y consiguió su segunda victoria en la Liga de Primera.

Con este resultado, Deportes Concepción sigue en la última posición de la tabla, pero logró sumar ocho puntos, quedando a tan solo dos de salir de esa incómoda posición, a la espera de lo que hagan Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano en sus respectivos partidos del fin de semana.

Por su parte, Palestino por ahora sigue en el octavo lugar con 14 unidades, aunque le abrió las puertas a Universidad de Concepción (14), Coquimbo Unido (13), Deportes La Serena (13) y Everton (12) de desplazarlo en la tabla.

Tras esta fecha, la Liga de Primera entra en una pausa para la vuelta de la Copa de la Liga, donde el "León de Collao" recibirá a Huachipato el lunes 4 de mayo a las 20:30 horas, mientras que los "árabes" antes tendrán acción por la Copa Sudamericana, donde recibirán a Gremio el miércoles 29 de abril a las 20:30 horas.