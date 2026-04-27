Diego Flores emitió duro informe por uso de pirotecnia en el clásico universitario

El árbitro Diego Flores emitió un duro informe por el uso de pirotecnia durante el clásico universitario que U. de Chile ganó 1-0 ante U. Católica, el sábado 25 de abril en el Estadio Nacional, por la fecha 11 de la Liga de Primera.

En el apartado de incidencias, el juez dejó constancia de hechos ocurridos antes, durante y después del partido, al margen de las amonestaciones.

"Al ingreso de los equipos al terreno de juego, se encienden bengalas, se lanzan fuegos artificiales y bombas de estruendo en distintos sectores de la galería sur", consignó el informe.

El documento también detalló nuevos episodios durante el desarrollo del encuentro. "En el primer tiempo se encienden bengalas durante al menos 4 oportunidades en las puertas 14, 15 y 17 de la galería sur. A partir del minuto 47, desde diferentes sectores de la galería sur, se lanzan 7 bengalas voladoras. Luego y en al menos 6 ocasiones durante el segundo tiempo, se encienden bengalas en las puertas 14 y 15 de la galería sur", agregó.

En lo deportivo, U. de Chile se quedó con el clásico universitario por 1-0 gracias al gol de Juan Martín Lucero a los 18 minutos, resultado que le permitió celebrar como local en el Estadio Nacional.