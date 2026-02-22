Duelo de la U y Limache tuvo breve interrupción por lanzamiento de pirotecnia en el Nacional

El duelo de Universidad de Chile y Deportes Limache tuvo una breve interrupción en el segundo tiempo en el Estadio Nacional, debido a una masivo lanzamiento de fuegos artificiales y pirotecnia por parte de barristas en la galería norte.

Cuando corría 71, con marcador en ventaja para la U por 2-1, empezó el despliegue de pirotecnia, y el árbitro Fernando Véjar detuvo el partido hasta que paró el "show" (74').

En este duelo los azules tuvieron que cumplir un castigo determinado por el Tribunal de Disciplina, con la galería sur completamente cerrada debido a los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional en el partido con Audax Italiano en la primera fecha.