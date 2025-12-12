Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Cuándo empieza la Liga de Primera 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Campeonato Nacional comenzará una vez finalizada la Supercopa.

 Photosport
contenido de servicio
La ANFP confirmó cuándo volverá la acción del principal torneo del fútbol chileno, la Liga de Primera, en la temporada 2026.

Tras el consejo de presidentes, el Gerente de Ligas Profesionales, Yamal Rajab, indicó que la Liga de Primera comenzará a fines de enero, una vez finalizada la Supercopa que está programada entre el 21 y 24 del mes mencionado.

Aun así, se deberá esperar para conocer el fixture y la programación oficial por parte del organismo, el cual suele publicarse semanas antes de la competencia.

Asimismo, como se indicó, el fútbol chileno dará el puntapié el próximo año con el nuevo formato de la Supercopa con el partido entre Coquimbo Unido y Huachipato.

 

