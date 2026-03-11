El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionó en el Diario de Cooperativa la decisión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de no asistir al cambio de mando en Chile y afirmó que “cuesta entender” que se reste de una ceremonia en un país amigo.

Consultado por Cooperativa, el dirigente negó que se trate de un error del nuevo Gobierno y sostuvo que la ausencia "responde a una decisión del propio mandatario brasileño".

A su juicio, la situación refleja diferencias en la tradición institucional entre ambos países. En ese sentido, destacó que en Chile "es habitual que adversarios políticos compartan actos republicanos".

