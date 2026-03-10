Cómo ocurrió la tragedia en Algarrobo: la reconstrucción del accidente que dejó cuatro muertos

Nuevos antecedentes permitieron reconstruir la tragedia ocurrida en la tarde del lunes en el sector de San Alfonso del Mar, en Algarrobo, donde cuatro personas murieron tras ser arrastradas por el mar mientras intentaban rescatar a una mujer.

La Fiscalía confirmó que las víctimas fallecieron por asfixia por sumersión.

Qué pasó en la playa de Algarrobo

De acuerdo con la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas en el sector frente al humedal de Algarrobo Norte.

Según explicó el fiscal adjunto de San Antonio, Francisco Martínez, una pareja que estaba de visita desde Puerto Montt caminaba por la orilla del mar cuando una gran ola arrastró a la mujer hacia el interior.

Su pareja ingresó al agua para intentar rescatarla y, al advertir la situación, tres personas que se encontraban en la playa también entraron al mar para prestar ayuda.

"Lamentablemente estas personas que intentaron rescatar a la joven terminaron fallecidas al igual que ella", explicó el persecutor.

El hombre que acompañaba inicialmente a la mujer fue rescatado con vida por la Armada mediante un helicóptero naval y permanece recuperándose en el Hospital de San Antonio.

Quiénes son las víctimas

Las cuatro personas son Patricia Bello y María José Duarte, además de Benjamin Wood y su padre Norman Wood, ambos con nacionalidad estadounidense.

El hijo, de 43 años, residía en Chile, mientras que su padre, de 77, estaba de visita en el país.

Las otras dos víctimas corresponden a mujeres chilenas, una de ellas la joven que fue arrastrada inicialmente por la ola.

Qué determinó la investigación

El comisario de la Brigada de Homicidios de San Antonio, Pablo Aguilera, señaló que las diligencias policiales permitieron establecer "como causa probable de muerte una asfixia por sumersión, descartando la intervención de terceras personas".

Respecto a cómo ocurrió la tragedia, ésta pudo ser reconstruida gracias al relato del único sobreviviente y a los testigos en el lugar.

El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, lamentó la tragedia y recordó que el sector donde ocurrió el accidente no está habilitado para el baño.

"No son playas habilitadas para baño, solamente para tomar sol. Encontramos lamentable, una vez terminando ya la temporada estival, encontrarnos con esta situación", afirmó.

La autoridad indicó que durante el verano se realizaron campañas de prevención junto a la Armada y Carabineros para advertir sobre los riesgos de ingresar al mar en sectores con fuerte oleaje.

La Armada recordó que el litoral central se encuentra bajo aviso de marejadas, condición que aumenta el riesgo de accidentes en el borde costero.

Por ello, la institución llamó a la comunidad a actuar "con máxima prudencia" y evitar ingresar al mar en zonas no habilitadas o cuando existan condiciones peligrosas.