El clásico universitario será el debut de la RefCam en las transmisiones del fútbol chileno

Además de marcar el duelo más destacado en la jornada 11 de la Liga de Primera, el clásico universitario 202 entre Universidad de Chile y Universidad Católica contará con grandes novedades en cuanto a la televisación.

El cotejo de este sábado 25 de abril en el Estadio Nacional (18:00 horas) marcará el estreno en las pantallas de la RefCam; cámara personal que los árbitros portarán para incluir en la señal de TV su visión de la cancha en primera persona.

Cabe señalar que esta cámara funcionará únicamente como complemento para la transmisión televisiva, sin tener incidencia en el VAR.

Esta cámara, ya utilizada en otras competencias alrededor del mundo, tuvo una primera prueba interna en el partido de Universidad Católica y Unión La Calera con Nicolás Gamboa llevando la cámara sobre una oreja, aunque aquellas imágenes no fueron emitidas.

Foto: Captura (TNT Sports)

Además, el clásico contará con un despliegue de más de 30 cámaras, incluyendo drones, cámaras de formato grúa y la conocida Robycam que se moviliza colgando sobre la cancha.

"Este será el partido con mayor tecnología en la historia reciente de TNT Sports, con más de 30 cámaras en cancha a las que se suman cinco adicionales para la Señal del Hincha y sistemas cinematográficos y robotizados, que nos permitirá llevar junto a Vivaro la experiencia televisiva a un nuevo estándar de inmersión y detalle, con nivel de producción internacional", señaló Robert Nicholson, head of Sports de TNT Sports Chile.