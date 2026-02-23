"El defensor juega primero": Así revisó el VAR el penal para O’Higgins que se anuló ante Colo Colo

Tras la finalización de la cuarta fecha de la Liga de Primera, la ANFP liberó los audios de las intervenciones del VAR en la visita de Colo Colo a O'Higgins, explicando por qué se decidió revertir el cobro de un penal a favor de los rancagüinos.

En primera instancia el árbitro Mathías Riquelme sancionó falta de Víctor Felipe Méndez a Juan Leiva, pero "el VAR, en su chequeo protocolar, analiza diferentes ángulos de cámara y observa que es el defensor quien juega primero el balón y después se genera el contacto", tal como relató el video oficial antes de dar paso a la grabación del diálogo entre los asistentes de video y el juez central.

"Mathías, te recomiendo On Field Review por no cobrar penal. Cuando llegues te vas a encontrar que es el jugador de Colo Colo quién puntea el balón y producto de ese movimiento del pie termina impactando en la suela de Leiva (...) Es Leiva, por acción de juego, quien termina impactando", señaló uno de los árbitros al llamar a Riquelme a revisar.

Por otro lado, también se detalló la invalidación del gol que era el 2-0 para Colo Colo, argumentando una falta previa de Tomás Alarcón por un "uso ilegal de brazos" en el salto para cabecear que inició la jugada.